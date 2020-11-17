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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2020 г.Объём розничных продаж в США в октябре вырос на...
вчера 16:38

Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.3%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В сентябре объём розничных продаж вырос на 1.6% (пересмотрено с +1.9%).

По сравнению с октябрём 2019 года показатель повысился на 5.7%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.2% после повышения на 1.2% месяцем ранее (пересмотрено с +1.5%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с октябрём 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 4.4%.

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