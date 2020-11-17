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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 июня

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:17 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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