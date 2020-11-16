Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 июня

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
12:00 мск: Торговый баланс Италии;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:17 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.