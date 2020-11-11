Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 ноября

Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за октябрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

19:45 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

19:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR.