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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 ноября

Москва, 11 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

13:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь.

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