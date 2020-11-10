Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 июня

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;
02:50 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь.