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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 июня

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

02:50 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь.

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