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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2020 г.Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности пре...
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Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности предоставить дополнительную монетарную поддержку в случае необходимости (ПОВТОР)

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в четверг вечером, 5 ноября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что экономическая активность в США продолжила восстанавливаться, расходы домохозяйств на товары длительного пользования были высокими и вернулись к допандемическому уровню. Инвестиции предприятий выросли, сектор жилой недвижимости полностью восстановился.

Вместе с тем, Пауэлл отметил, что расходы в сфере услуг восстанавливаются медленно, а половина сокращённых рабочих мест была ликвидирована. По его словам, экономический спад затронул разные штаты страны неравномерно, а риски реализации худшего сценария снизились. При этом сохраняется высокая неопределённость в отношении дальнейшего развития ситуации.

Глава ФРС полагает, что полное восстановление экономики невозможно до тех пор, пока люди не будут уверены в своей безопасности. Он сказал, что регуляторов особенно беспокоят недавние сообщения о росте числа зараженных коронавирусом. "Нас беспокоят понижательные риски, включая распространение болезни и то, как именно домохозяйства будут использовать свои сбережения", - заявил Пауэлл. По его словам, для возвращения к докризисному уровню активности потребуется некоторое время, и, возможно, понадобится дополнительная поддержка со стороны фискальной и монетарной политики.

Отвечая на вопрос репортёра о перспективах программы количественного смягчения, Пауэлл сказал, что программа QE помогает не только рынкам, но и широкой экономике в целом. Он также отметил, что регуляторы не воспринимают как должное свои "достижения в вопросе функционирования финансовых рынков".

"Сейчас мы думаем, что очень большая программа QE предоставляет необходимый объем аккомодации", - сказал Пауэлл, добавив, что регуляторы начали задаваться вопросом по поводу продолжительности экстренных программ поддержки, срок действия которых истекает к концу текущего года.

Фондовый рынок США воспринял итоги заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла со сдержанным оптимизмом. После начала пресс-конференции Пауэлла индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite продолжали торговаться вблизи внутридневных максимумов, повысившись на 2.2 - 2.8% относительно уровней закрытия среды. Однако ближе к завершению пресс-конференции индексы немного снизились на фоне фиксации инвесторами краткосрочной прибыли.

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