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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:40

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 7.3 млн

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 октября, снизилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 751 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 740 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 758 тыс., пересмотрено с 751 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 787.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 октября, уменьшилось на 538 тыс. и составило 7.285 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 827.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 8.245 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 октября, сократилось на 1.15 млн и составило 21.51 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.445 млн человек.

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