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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 16:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс.

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 октября, сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 751 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 758 тыс., пересмотрено с 751 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 10 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 740 тыс.

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