Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 60% в годовом исчислении

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 80.7 тыс.

В сентябре число объявленных корпоративных увольнений составило 118.8 тыс.

Всего за период с января по октябрь текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 2.16 млн, что оказалось на 320% больше, чем в аналогичный период 2019 года.