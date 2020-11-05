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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2020 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 15:39

Число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 60% в годовом исчислении

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в октябре выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 80.7 тыс.

В сентябре число объявленных корпоративных увольнений составило 118.8 тыс.

Всего за период с января по октябрь текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 2.16 млн, что оказалось на 320% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

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