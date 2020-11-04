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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 ноября 2020 г.Аналитики ожидают умеренного снижения коммерчес...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 30 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 8.01 млн барр., запасы бензина расширились на 2.45 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.58 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.981 млн барр.

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