ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 365 тыс.

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 365 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 650 тыс.

В сентябре число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 753 тыс. (пересмотрено с 749 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в октябре выросло на 114 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 135 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 116 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 348 тыс., а в сфере производства расширилось на 17 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 ноября.

Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 600 тыс. после расширения на 661 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится до 7.6% против 7.9% в сентябре.