Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 ноября

Москва, 2 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за октябрь;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь;

N/A мск: Выборы президента США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь, в годовом выражении.