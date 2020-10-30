Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 ноября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;
22:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.