Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 ноября

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;

22:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.