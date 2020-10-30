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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2020 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Росбизнесбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО АРКБ "Росбизнесбанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 3 ноября 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк".

АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ПАО АРКБ "Росбизнесбанк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через АО "Россельхозбанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 2 ноября 2020 года на сайте агентства в сети Интернет и 3 ноября 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

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