ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, подтвердив продолжение реализации программ QE

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 29 октября, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока "прогнозы по инфляции стабильно не приблизятся к уровню чуть ниже 2%, и такое сближение на постоянной основе отразится в динамике базовой инфляции".

ЕЦБ сообщил, что продолжает покупки активов:

- на сумму 1350 млрд евро (временная программа PEPP);

- на сумму 20 млрд евро в месяц (программа APP);

- на сумму 120 млрд евро (временная программа APP).

ЕЦБ сообщил, что программа PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) будет проводиться до тех пор, пока "не закончится фаза кризиса, связанная с коронавирусом", но в любом случае она будет продолжаться "по крайней мере до конца июня 2021 года". Совет управляющих будет реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, по крайней мере до конца 2022 года.

В свою очередь временная программа APP будет действовать до конца 2020 года, а ежемесячная программа APP будет продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ. Реинвестирование будет продолжаться "в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержки благоприятных условий ликвидности и достаточной степени денежной адаптации".

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. В частности, третья серия целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO III) остается привлекательным источником финансирования для банков, поддерживая кредитование компаний и домохозяйств.