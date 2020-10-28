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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2020 г.Аналитики ожидают умеренного увеличения коммерч...
вчера 17:20

Аналитики ожидают умеренного увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 23 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.2 млн барр., запасы бензина снизились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.58 млн барр., запасы бензина расширились на 2.25 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 5.33 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.136 млн барр.

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