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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 октября

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

07:30 мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;

12:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.

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