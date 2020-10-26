Продажи новых домов в США в сентябре сократились на 3.5% (расширенное сообщение)

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре сократились на 3.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 959 тыс. домов в годовом исчислении.

В августе продажи новых домов составили 994 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 1011 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 1022 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2019 года продажи новых домов выросли на 32.1%.

В целом, в прошлом месяце было продано 75 тыс. новых домов против 82 тыс. в августе и 84 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 27 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 21 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 9 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 326.8 тыс. долл против 322.4 тыс. в августе и 329.9 тыс. в июле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 405.4 тыс. долл против 382.7 тыс. в августе и 376.7 тыс. в июле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентября составили 284 тыс. единиц против 282 тыс. в августе и 291 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 3.6 месяца против 3.4 в августе и 3.6 в июле.