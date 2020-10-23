Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4.25% и обновил среднесрочный прогноз

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4.25% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора совпало с прогнозом большинства аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в сопроводительном заявлении. При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет учитывать динамику инфляции, развитие экономики на прогнозном горизонте, оценивать внутренние и внешние риски, реакцию на них финансовых рынков, а также то, насколько прекращение действия антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия.

В своем заявлении регулятор сообщил, что инфляция складывается в соответствии с его прогнозом и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%. На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны, произошедшее ослабление рубля, с другой - более медленное восстановление внутреннего спроса по сравнению с летними месяцами. В сентябре годовая инфляция увеличилась до 3,7% против 3,6% в августе и, по оценке на 19 октября, она составила 3,8%.

Показатели текущего темпа роста потребительских цен, по оценкам ЦБ, находятся вблизи 4% в годовом выражении. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Регулятор сообщил о продолжающемся смягчении денежно-кредитных условий на фоне снижения кредитных и депозитных ставок, а также расширения кредитования в условиях реализации льготных госпрограмм и регуляторных послаблений. По оценке ЦБ, доходности ОФЗ на более длинных сроках уменьшились на фоне некоторой стабилизации ситуации на финансовых и товарных рынках, сохраняясь вблизи уровней середины текущего года.

В заявлении ЦБ говорится, что из-за существенного снижения процентных ставок происходит адаптация финансовых институтов, предприятий и граждан к изменению условий на финансовом рынке. Продолжается подстройка сберегательных моделей, в том числе перераспределение средств между различными инструментами финансового рынка. Регулятор полагает, что для плавной адаптации и перераспределения средств потребуется время.

Со ссылкой на оперативные индикаторы Банк России сообщил о замедлении восстановительного роста российской экономики в последнее время. Ухудшение эпидемиологической обстановки негативно отражается на настроениях населения и бизнеса, что может повлиять и на спрос, и на предложение, а также привнести как дезинфляционные, так и проинфляционные эффекты. Однако по мнению ЦБ, дезинфляционное давление, вызванное более слабым спросом, будет преобладать.

Регулятор предупредил о сохраняющейся неопределенности относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в частности, масштаба снижения потенциала российской экономики, который является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий.

С учетом изменений в экономике и на внешних рынках Банк России опубликовал новый среднесрочный прогноз на 2020-2022 г.г. и на 2023 год. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2020 год пересмотрен до 41 долл за баррель (с 38 долл в предыдущем прогнозе), а на 2021 год - до 45 долл за баррель (с 40 долл). Прогноз на 2022 год оставлен без изменений на уровне 45 долл за баррель, а на 2023 год - на уровне 50 долл за баррель.

Прогноз по динамике ВВП на 2020 год пересмотрен в сторону повышения: ожидается сокращение ВВП на 4,0-5,0%, тогда как ранее ожидалось снижение на 4,5-5,5%. Это преимущественно связано с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта. Как ожидается, экспорт в текущем году сократится на 7,1-5,1% (ранее ожидалось снижение на 13,0-15,0%), а импорт уменьшится на 18,0-21,0% (ранее ожидалось снижение на 18,8-21,8%).

Прогноз профицита платежного баланса пересмотрен в сторону повышения до 33 млрд долл в 2020 году (ранее ожидался профицит в 2 млрд долл), до 32 млрд долл в 2021 году (ранее: 3 млрд долл), до 18 млрд долл в 2022 году (ранее: 10 млрд долл). В 2023 году платежный профицит, согласно прогнозу ЦБ, вырастет до 30 млрд долл (ранее: 21 млрд долл).

Вместе с тем прогноз потребительского и инвестиционного спроса в России пересмотрен в сторону понижения. Как ожидается, расходы на конечное потребление сократятся в 2020 году на 6.2-7.2% (ранее прогнозировалось снижение на 3.8-4.8%), а расходы домохозяйств, согласно новому прогнозу, в этом году уменьшатся на 9.5-10.5% (ранее ожидалось снижение на 6.2-7.2%). Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в 2020 году сократятся на 7,8-9,8% (ранее ожидалось снижение на 5,7-7,7%).

Рост денежной масса в национальном определении, как ожидается, в 2020 году составит 14-17% (предыдущий прогноз: рост на 9-12%). Прогноз по оттоку капитала из страны в 2020, 2021 и 2022 годах ухудшен до 53 млрд, 35 млрд и 20 млрд долл соответственно (предыдущий прогноз: отток 25 млрд долл в 2020 и 2021 г.г. ежегодно и 15 млрд долл в 2022 году).

Вместе с тем ЦБ улучшил прогноз по росту кредитования населения в 2020 году до 13-16%, а в 2021 году до 12-16%. Прогноз по приросту розничного кредитования на 2022-2023 г.г. составляет 10-14%. В предыдущем прогнозе предполагалось, что кредитование в 2020 году может вырасти на 6-9%, в 2021-2022 г.г. - на 10-14% ежегодно.

Прогноз по росту кредитования организаций в 2020 году улучшен до 8-11% (с 6-9%), а прогноз по приросту на 2021-2023 г.г. составил 6-10%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2020 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.