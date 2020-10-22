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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 23 октября

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японииза октябрь, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно.

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