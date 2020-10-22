Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре выросли на 9.4% (расширенное сообщение)

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре выросли на 9.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.54 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 6.20 млн домов.

По сравнению с сентябрём 2019 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 20.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в сентябре составила 311.8 тыс. долл, повысившись на 14.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.47 млн доступных покупателям домов, сократившись на 1.3% по сравнению с августом и снизившись на 19.2% по сравнению с сентябрём 2019 года. В данный момент потребовалось бы 2.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.0 в августе и 4.0 в сентябре 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре в среднем составил 21 день (исторический минимум) в сравнении с 22 в августе и 32 годом ранее. При этом 71% проданных в сентябре 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.