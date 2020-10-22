Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в августе (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.8%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.