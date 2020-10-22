Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 8.4 млн

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 октября, снизилось на 55 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 787 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 860 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 842 тыс., пересмотрено с 898 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 21.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 811.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 октября, уменьшилось на 1.024 млн и составило 8.373 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.094 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 10.086 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 октября, сократилось на 1.05 млн и составило 23.15 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.39 млн человек.