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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 октября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:34

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 55 тыс.

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 октября, сократилось на 55 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 787 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 842 тыс., пересмотрено с 898 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 38 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 860 тыс.

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