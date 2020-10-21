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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в с...
вчера 10:05

Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре вырос на 0.5%

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в сентябре вырос на 0.5% в годовом выражении после роста на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в сентябре в годовом выражении вырос на 1.3% после повышения на 0.9% в августе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

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