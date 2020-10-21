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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в сент...
вчера 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в сентябре на входе увеличился на 1.1% и на выходе сократился на 0.1%

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в сентябре увеличился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в сентябре сократился на 0.1% после сохранения неизменным в августе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Output в сентябре сократился на 0.9%.

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