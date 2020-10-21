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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1 млн барр.

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 16 октября, сократился на 1.0 млн барр. и составил 488.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.9 млн барр. и составили 227.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.8 млн барр. и составили 160.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 3.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.8 млн барр. и составили 640.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.0 млн барр. и составили 60.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.584 млн барр., запасы бензина снизились на 1.62 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 5.98 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.174 млн барр.

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