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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август;

15:50 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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