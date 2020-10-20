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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:42

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре увеличилось на 5.2%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре увеличилось на 5.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1553 тыс. в годовом выражении против 1476 тыс. в августе (пересмотрено с 1470 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1520 тыс.

По сравнению с сентябрём 2019 года число выданных разрешений выросло на 8.1%.

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