Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре увеличилось на 5.2%

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в сентябре увеличилось на 5.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1553 тыс. в годовом выражении против 1476 тыс. в августе (пересмотрено с 1470 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1520 тыс.

По сравнению с сентябрём 2019 года число выданных разрешений выросло на 8.1%.