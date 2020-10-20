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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2020 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Прохладный"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации Банк "Прохладный" ООО (Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам банка будет осуществлять ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка "Прохладный" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) банка "Прохладный" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 20 октября 2020 года в газете "Комсомольская правда Ставрополь".

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