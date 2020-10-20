Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 октября

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;
17:50 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.