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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

17:50 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза.

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