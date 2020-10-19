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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2020 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:02

Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре вырос, превысив прогноз

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре вырос до 85 пунктов в сравнении с 83 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 83.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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