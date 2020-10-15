Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.8 млн барр.

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 9 октября, сократился на 3.8 млн барр. и составил 489.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.6 млн барр. и составили 225.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 7.2 млн барр. и составили 164.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.2 млн барр. и составили 640.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 2.9 млн барр. и составили 59.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.421 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.513 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.93 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.2 млн барр.