Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Саммит стран G-20.