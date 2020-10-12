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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь.

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