Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;
08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;
19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.