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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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