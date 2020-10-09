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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 октября 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:04

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 9 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в июле (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.5%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в августе вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4.8% в июле (пересмотрено с +4.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в августе составил 1.31 в сравнении с 1.32 в июле и 1.35 в августе 2019 года.

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