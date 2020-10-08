Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;
03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;
09:00 мск: ВВП Великобритании за август;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за август;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал.