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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

09:00 мск: ВВП Великобритании за август;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за август;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал.

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