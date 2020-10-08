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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:45

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 11 млн

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 октября, сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 840 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 820 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 849 тыс., пересмотрено с 837 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 13.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 857 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, уменьшилось на 1.003 млн и составило 10.976 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 642 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 12.112 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 сентября, сократилось на 1.003 млн и составило 25.51 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.41 млн человек.

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