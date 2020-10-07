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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

15:10 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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