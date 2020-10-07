Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за август;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;
15:10 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.