Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 октября

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Проект годового госбюджета Австралии;
11:35 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;
15:30 мск: Торговый баланс США за август;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;
17:40 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
18:45 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.