Курс доллара 78.1281   Курс евро 91.6599  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2020 г.Розничные продажи в еврозоне в августе увеличил...
вчера 12:05

Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 4.4%

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в августе увеличились на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.8% в июле (пересмотрено с -1.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в августе увеличился на 3.7% против ожидаемого роста на 2.2%. В июле объём розничных продаж сократился на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другие новости

вчера
13:02
Владельцы точек общепита пока не отказываются от открытия новых объектов
вчера
12:45
"Почта России" перенесла утверждение скорректированной стратегии-2030 на декабрь
вчера
12:29
Эксперты раскрыли детали атакующей россиян и жителей стран СНГ хакерской группы
вчера
12:16
ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ В РФ ПОСТЕПЕННО ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, НА 2021 ГОД ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕОБЛАДАЮТ ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ - ЗАМПРЕД ЦБ
вчера
12:05
Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 4.4%
вчера
12:01
Оперштаб РФ не планирует ограничивать авиасообщение и закрывать границы
вчера
11:45
Прошедший сентябрь стал худшим по продажам новых автомобилей в Британии в этом веке - SMMT
вчера
11:33
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь оказался выше предварительного значения
вчера
11:33
Sentix: индекс доверия инвесторов в еврозоне в октябре оказался на уровне в -8.3 пункта
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»