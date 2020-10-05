Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 4.4%

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в августе увеличились на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.8% в июле (пересмотрено с -1.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 2.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в августе увеличился на 3.7% против ожидаемого роста на 2.2%. В июле объём розничных продаж сократился на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.