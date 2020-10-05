Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.