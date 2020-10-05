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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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