Курс доллара 78.0915   Курс евро 91.5779  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:06

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения сравнению с предварительным значением (78.9) и составил 80.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 74.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в сентябре составил 2.6% против 3.1% месяцем ранее.

Другие новости

вчера
18:30
"Ростсельмаш" впечатлил Мишустина
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 октября
вчера
17:38
Минэнерго сохраняет прогноз по снижению энергопотребления в РФ в 2020 г на 2,4%
вчера
17:24
Отсутствие пляжных направлений подтолкнуло еще 3 компании продавать туры из РФ на Занзибар
вчера
17:06
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения
вчера
17:05
Объём производственных заказов в США в августе вырос на 0.7%
вчера
16:34
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ РФ И АРМЕНИИ В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ПОВЕСТКУ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ЕАЭС - ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ
вчера
16:09
Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 661 тыс. (расширенное сообщение)
вчера
16:06
Рынок акций РФ падает на обвале котировок нефти, курса рубля и дивидендных отсечках
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»