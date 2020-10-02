Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения сравнению с предварительным значением (78.9) и составил 80.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 74.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в сентябре составил 2.6% против 3.1% месяцем ранее.