Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 661 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 661 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 900 тыс.

Данные по числу рабочих мест за август пересмотрены в сторону повышения до 1.489 млн с 1.371 млн.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 877 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 850 тыс.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической активности после пандемии коронавируса COVID-19. В сентябре наблюдался заметный рост занятости в сфере отдыха и гостеприимства, розничной торговле, здравоохранении и социальной поддержке, сфере профессиональных и деловых услуг. Занятость в госсекторе сократилась преимущественно в сфере муниципального и государственного образования.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 142.4 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 18.7 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 73.6 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 318 тыс., в том числе в барах и ресторанах - на 200.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 107.7 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 68.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 89 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 37 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 27 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 20 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 26 тыс. после увеличения на 17 тыс. в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 66 тыс. после расширения на 36 тыс. в августе. В добывающем секторе число рабочих мест в сентябре выросло на 0.9 тыс. в том числе благодаря увеличению на 0.9 тыс. занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 216 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с сентябрём 2019 года число госслужащих уменьшилось на 836 тыс. до 21.8 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре снизился на 0.5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.9% в сравнении с 8.4% в августе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 8.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 970 тыс. до 12.58 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 275 тыс. до 147.6 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 879 тыс. до 100.6 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сузилась на 695 тыс. до 160.14 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 4.98 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 781 тыс. до 2.405 млн, составив 19.1% от общего числа безработных против 12.0% месяцем ранее и 24.1% в сентябре 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 1.17 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 9.14 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 54 тыс. до 122.42 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 188 тыс. до 25.16 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 1.27 млн до 6.3 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 1.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 12.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.7 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.47 долл против 29.45 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.7% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.8%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре увеличилась до 1022.61 долл в сравнении с 1018.97 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1019.66 долл).