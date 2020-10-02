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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре увеличилась, средние зарплаты выросли

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.7 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.47 долл против 29.45 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.7% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.8%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре увеличилась до 1022.61 долл в сравнении с 1018.97 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1019.66 долл).

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