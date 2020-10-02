Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за август;

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал.